Tuz Gölü Ultra Maratonu sürüyor





AKSARAY (AA) - Garmin Runfire Tuz Gölü Ultra Maratonu'nun ikinci gününde 80 kilometre, 42 kilometre, 21 kilometre ve 10 kilometre kategorilerindeki yarışların startı verildi.



Uzunetap Projeler Direktörü Özgür Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maratonda dün 100 mil koşucularının start aldığını, bugün ise 80k, 42k, 21k ve 10k kategorilerinde mücadelenin yapıldığını söyledi.

Çelikkaya, "Yarışmada bugün profesyonel ve amatör koşuculardan oluşan çok kalabalık bir grup start aldı. 700'den fazla sporcu var, 50'den fazla yabancı koşucu yer alıyor." dedi.

Katılımcıların, parkur içerisinde Tuz Gölü'nün muhteşem coğrafyasının tadını çıkardığını vurgulayan Çelikkaya, "Koşucular, burayı çok güzel bulduklarını, bugüne kadar hiç görmedikleri bir güzellikte olduğunu söylüyor. Tuz Gölü üzerinde gerçekleşen bu ultra maratonun dünyada başka bir muadili yok. Bu yüzden herkesin hayatında bir kez denemesi gereken bir tecrübe." diye konuştu.

Bu sene organizasyonun ikincisini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çelikkaya, "Geçen sene yaklaşık 175 sporcu parkurda yer aldı. Bu yıl da 700'den fazla sporcu katıldı. Bu muhteşem bir artış. Bu maraton önümüzdeki senelerde artarak devam edecek ve şimdiden önümüzdeki yılın kayıtlarını sormaya başladı sporcular. Öte yandan buraya gelen yarışmacılar özellikle 100 mil başta olmak üzere belirli puanlar alıyor ve Tuz Gölü de en yüksek puan dağıtan yarışlardan birisi. Yarışmacılar buradan aldığı puanlarla yurt dışındaki yarışmalara rahatlıkla katılabiliyor." ifadelerini kullandı.