Tuz Gölü Ultra Maratonu başladı

AKSARAY (AA) - Tuz Gölü Ultra Maratonu, 100 mil yarışı ile başladı.

Uzunetap Projeler Direktörü Özgür Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde "Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail" maratonunu bu sene 2. kez gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl yarışlara çok büyük bir ilgi olduğunu belirten Çelikkaya, "Yaklaşık 700 kadar sporcu burada. Hem ulusal hem uluslararası pek çok sporcu yer alıyor. Yarışımızın içerisinde 100 mil, 80k, 42k, 21k, 10k gibi her seviyeye uygun kategoriler var. Dileyen yarışmacılar diledikleri kategoride yarışarak Tuz Gölü'nün üzerinde muhteşem bir deneyim yaşayabiliyor." diye konuştu.

Yarışmanın ilk gününde en zorlu kategori olan 100 mil yarışının başladığını aktaran Çelikkaya, şöyle devam etti:

"100 mil kategorisi, Türkiye’nin ilk ve tek 100 mil yarışı. Yaklaşık 160 kilometrelik bir mesafe ve çok zorlu bir yarış. Koşucular hem çok sıcakla mücadele veriyor hem de Tuz Gölü'nün getirdiği zorluklarla mücadele etmek durumunda kalıyor. Ama aynı oranda keyifli, mücadele yönü çok yüksek bir yarış. Bugün startını verdik."





- "Bu yarışın dünyada muadili yok"





Yarışmanın dünyada benzeri bulunmadığını vurgulayan Çelikkaya, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü ultra maratonunun şöyle bir ayrıcalığı var. Bu yarışın dünyada muadili yok. Hem mesafenin uzunluğu hem de tamamının Tuz Gölü üzerinde koşulması sebebiyle diğer yarışlardan ayrılıyor. Yurt dışından gelen katılımcılar ve basın mensupların yanı sıra ülkemizden de büyük ilgi var. Tuz Gölü'nün getirmiş olduğu çok farklı özelliklerle insanlar başka bir yerde yaşamaları mümkün olmayan deneyimi yaşıyor."

Maraton, yarın ve 29 Temmuz Pazar günü yapılacak yarışmalar ile devam edecek.