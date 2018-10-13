TÜSF Mali Genel Kurulu yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) 6. olağan mali genel kurulu yapıldı.

Ankara Crowne Plaza Otel'de yapılan genel kurula, 171 delegenin 117'si katıldı.

Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim raporları oybirliğiyle ibra edilirken, 2019 ve 2020 yılları için öngörülen bütçeler de onaylandı.

Federasyon başkanı Kemal Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur içinde bir genel kurul gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Delegelere destekleri nedeniyle teşekkür eden Tamer, "Bizim genel kurulllarımız, seçimli de olsa huzur içinde geçer. Böyle saygı ve sevgi çerçevesinde de devam edecektir." diye konuştu.

Sportif başarı açısından son 2 yılın güzel geçtiğine vurgu yapan Kemal Tamer, üniversiteli sporcular için başarı dileyerek sözlerini tamamladı.



