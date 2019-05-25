Türkmenistanlı boksör ESOGÜ'ye madalya getirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Üniversiteler Arası Spor Federasyonu (TUSF) tarafından Muğla'da düzenlenen boks turnuvasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) Türkmenistanlı öğrencisi Bahtiyar Gurbanov, okulu adına gümüş madalya kazandı.

ESOGÜ Spor Kulübü Boks Antrenörü Yılmaz Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahtiyar Gurbanov'un iki yıldır kulüpte boks yaptığını belirterek, sporcusunun kısa sürede başarı elde ettiğini söyledi.

Türkmenistanlı boksör Gurbanov'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirilen turnuvada finalde maçı kaybederek ikinciliği elde ettiğini anlatan Ayar, "Kendisi çok iyi ve disiplinli bir sporcu. Aldığı dereceden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan ve destekleyen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'a da teşekkür ediyorum." dedi.

ESOGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı'nda öğrenim gören Bahtiyar Gurbanov ise boksla üniversitede tanıştığını ve ilk kez bir müsabakada boy gösterdiğini ifade etti.

Türkiye ikincisi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gurbanov, "İlk kez katıldığım turnuvada madalya kazanmaktan mutluyum. Haftada üç gün antrenörüm Yılmaz Ayar ile çalışıyorum. Sıkı çalışmamın da karşılığını aldım." diye konuştu.