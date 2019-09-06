Türkiye'nin milli heyecanı

ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Andorra'yla, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman grubunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ'la, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde ise A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya ile karşı karşıya gelecek ve Türkiye'de milli heyecan yaşanacak.Futbol
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra'yı Vodafone Park'ta konuk edecek. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye grupta daha önce deplasmanda Arnavutluk'u 2-0, iç sahada da Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 yenerken, rakip sahada ise İzlanda'ya 2-1 mağlup olmuştu.Basketbol
2019 FIBA Dünya Kupası ilk tur E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, tek galibiyet alarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti.
Türkiye-Karadağ müsabakası TSİ 14.30'da başlayacak.Voleybol
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye, yarın Ankara'da Polonya ile karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıracak.
Türkiye en son 2003 yılında Ankara'da düzenlenen organizasyonun finalinde Polonya'nın rakibi olmuş ancak rakibine 3-0 yenilmişti.