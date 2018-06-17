Türkiye'nin en büyük spor salonu HisApp

ANKARA(AA) - Herkes İçin Spor Federasyonunun (HİS) egzersiz ve sağlıklı yaşam aplikasyonu HisApp mobil uygulaması, 1 milyon gösterime ulaştı.

Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan ve herkesin yaşam tarzına uygun, yönlendirici egzersiz videolarından oluşan HisApp, sporseverlerin hayatının bir parçası haline geldi.

"Planlı spor, evde ya da işte spor" ile sporseverlere bulundukları ortama göre egzersiz seçenekleri sunan uygulama, kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

HİS Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu her zaman ve her yerde yapma imkanı sunan HisApp mobil uygulamasının 100 binin üzerinde kişi tarafından indirildiğini, 1 milyonun üzerinde de gösterime ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de gelişen ve yaygınlaşan spor kültürünün HisApp uygulamasını izleme ve indirme sayılarına da yansıdığını vurgulayan Bölükbaşı, "HisApp artık vazgeçilmez uygulamalar arasında yerini aldı. 1 milyon etkileşim yeni bir mobil uygulama için önemli bir grafik. Türkiye'nin en büyük spor salonu olarak gördüğümüz HisApp'ı, her geçen gün vatandaşımızın talepleri ve beklentilerine göre de güncelliyoruz." diye konuştu.

"En çok sabah egzersizleri gösterildi"

Bölükbaşı, HisApp'ta yer alan ve profesyonel spor eğitmenlerince hazırlanan spor ve sağlıklı yaşam videolarının 1 milyon 23 bin kez izlendiğini vurguladı.

En çok izlenen egzersizler hakkında bilgi veren Bölükbaşı, "163 bin sabah egzersizleri videosu, 149 bin evde spor, 129 bin de spor öncesi ısınma videoları vatandaşlarımız tarafından izlendi. En çok sabah egzersizleri gösterildi. Yoga, yağ yakıcı egzersizler, işte spor, karın bel egzersizleri de en çok gösterilen egzersiz videoları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Sporu sanalda da alanda da yaygınlaştırıyoruz"

HİS Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, sporu toplumun tüm kesimlerine yaymak için çalıştıklarının altını çizerek, federasyon olarak 5 binin üzerinde antrenör yetiştirdiklerini dile getirdi.

Antrenörlerin Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Bölükbaşı, antrenör yetiştirme kurslarını dönem dönem farklı illerde açtıklarını söyledi.

Bölükbaşı, "3-14 Temmuz'da Ankara ve İzmir'de wellness ve yoga yardımcı antrenör kursu, 16-27 Temmuz'da İstanbul'da yoga ve wellness kursu, 18-27 Temmuz'da Kayseri'de wellness, 20-31 Temmuz'da Van'da wellness, Muğla'da ise yoga yardımcı antrenör yetiştirme kursu açacağız." şeklinde konuştu.

"Sporu sanalda da alanda da yaygınlaştırıyoruz." diyen Bölükbaşı, HisApp ve kurslarla ilgili detaylı bilgilere vatandaşların www.his.gov.tr adresinden ulaşabileceğini kaydetti.