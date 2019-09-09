'Türkiye'de temiz atletizmi herkes benimsedi'

ERZURUM (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, dopingle mücadele konusunda önemli aşama kaydedildiğini belirterek, "Türkiye'de artık 'Clean athletic' dediğimiz temiz atletizmi herkes benimsemiş durumda. Bunu böyle devam ettirmek bizim için onur olacaktır." dedi.

TAF Başkanı Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcularının son yıllarda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler elde ettiklerini belirtti.

Parayla yurt dışından sporcu getirme konusuna hiçbir zaman tevessül etmeyeceklerini dile getiren Çintimar, Türkiye'de doğmamış olmanın sonradan Türk olunmayacağı anlamına gelmediğini anlattı.

"Adam Türkiye'de doğmamıştır ama Türkiye'yi sevmiştir." ifadesini kullanan Çintimar, "Demokratik kurallar çerçevesinde ülkemizde yaşamak isteyen herkese, eğer hak ediyorsa vatandaşlık verilir. Sporcular da bu şekilde gelip temsil ediyor, bundan sonra da olacaktır. Futbol ve benzeri bazı branşlar dışında atletizm, güreş ve boks gibi branşlarda parayla kendi ülkemizi temsil ettirmedik, ettirmeyiz de." diye konuştu.

Fatih Çintimar, atletizmde başarının ancak insan, antrenör ve eğitim alanında yapılacak yatırımlarla mümkün olacağına işaret etti."Temiz atletizmi herkes benimsedi"

Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi, TAF ve Dopingle Mücadele Ajansı'nın ortak çalışmaları neticesinde dopingle mücadele konusunda ciddi bir mesafe katettiklerine dikkati çekti.

Bu konuda "yüzde 100 temizlendi" deme ihtimallerinin olmadığını kaydeden Çintimar, şöyle devam etti:

"Sonuçta işin içinde insan var ve hırs var. 6 yıl önce başladığımızda Türkiye ülke olarak dopingden ceza alıp olimpiyattan men edilme noktasındaydı. Bugün artık bunların dışında kalarak, İngiltere ve Almanya hangi seviyede kontrol ediliyorsa Türkiye de artık o seviyede kontrol ediliyor. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum. Hem de Türkiye'de artık 'Clean athletic' dediğimiz temiz atletizmi herkes benimsemiş durumda. Bunu böyle devam ettirmek bizim için onur olacaktır."

"Türkiye'deki 18 milyon gencin belki 1 milyonuna hitap ediyoruz"

Tabandan başlayarak okullarda herkesin atletizm kültürü ile yoğrulması gerektiğini vurgulayan Çintimar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atletizmde olimpiyat hedefiyle zirvede yer almayı düşünüyorsak en az 20 yıla ihtiyacımız var, bu süreçte çok ciddi yatırım ve desteğe ihtiyacımız var. Yatırım derken saha veya malzemeyi kastetmiyorum, okullarda herkesin atletizm kültürü ve amatör ruhu ile yoğrulması gerekiyor ki biz de çıkıp 'atletizm anlamında Türkiye bu noktadadır' diyebilelim. 47'si olimpik yaklaşık 70'e yakın branşa sahip atletizmin toplumun tamamına yansıyabilmesi gerekiyor. Türkiye'de 18 milyon genç var ve bunun taş çatlasın 1 milyonuna belki hitap ediyoruz. Ülkedeki 18 milyon gencin 10 milyonuna bu sporu ulaştırabilirsek işte o gün biz dünyada atletizm ülkesi pozisyonuna geliriz."