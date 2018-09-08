Türkiye VTG Süper Kupa'da şampiyon

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, VTG Süper Kupa'nın finalinde Çekya'yı 89-80 yenerek şampiyon oldu.
Milli takım, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıkları kapsamında katıldığı VTG Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.
Hamburg kentindeki Edel-optics.de Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Çekya, 28-14 önde tamamladı. Çekya, soyunma odasına da 51-30 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin başında farkı 23'e kadar çıkaran Çekya, final periyoduna da 70-56'lık avantajla girdi.
Final periyodunda Türkiye, önemli bir dönüşe imza attı. Son çeyreğin ilk 5,5 dakikasında sayı yemeyen ve 18-0'lık seriyle 74-70 öne geçen ay-yıldızlı ekip, sahadan 89-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
A Milli Takım'da Scottie Wilbekin 24, Cedi Osman ise 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
Muhabir: Erkan Tiryaki