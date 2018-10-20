Türkiye Voleybol 1. Ligi

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol 1. Lig B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, Hatay Payas Belediyespor'u 3-0 yendi.
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Sorgun Belediyespor, ilk teknik molaya 12-5 önde girdi. Teknik mola sonrasında da rakibine üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor, ilk seti 25-15 kazandı.
Maçın ikinci setinde teknik molaya 12-9 önde giren ev sahibi, bu seti de 25-20 kazandı.
Maçın son setini 25-16 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor, maçı 3-0 kazandı.
Sorgun Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 10’a çıkartarak lig sıralamasındaki ikinciliğini sürdürdü.