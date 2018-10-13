Türkiye, Rusya karşısında 564. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü hafta maçıyla 564. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 268'i özel 563 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 563 karşılaşmanın 483'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 563 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 15. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına Rusya karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 8'i özel 14 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.

2018'deki üçüncü resmi maç

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki üçüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 2 resmi maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde de 4 gol gördü.

2018 yılında oynadığı maçlarda toplam 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.

Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Milliler, Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

Muhabir: Hilmi Sever