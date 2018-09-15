Türkiye Rallisi'nde pilotlar kıyasıya mücadele ediyor

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 10. ayağı kapsamında pilotlar Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etaplarında kıyasıya mücadele etti.

Toplam 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde pilotlar, sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak denizle doğanın bir arada olduğu 34,24 kilometre uzunluğundaki Yeşilbelde etabında start aldı.

Yeşilbelde etabında çok hızlı ve teknik pilotaj gerektiren bir alanda dar virajlarla karşılaşan pilotlar, etaplarda maksimum konsantrasyonlarını zorladı. Daha sonra, denizden en güzel ve en uzun şekilde izlenen 10,7 kilometrelik Datça etabına geçen pilotlar, burada iniş bölümünün ardından etabı sahil boyunca sürdürdü.

Datça etabında yarışları çok sayıda yerli ve yabancı turist de sabah saatlerinden itibaren Sarı Liman Adası açıklarına demirleyen tekne ve yatlardan takip etti. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar ile dalgıç ekibi de hazır bekletildi.

Yarışın Datça etabını aynı zamanda Uluslararası Motor Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı da Sarı Liman Adası'nda yattan takip etti. Datça etabında gerçekleştirilen yarışlar aynı zamanda yattan ve helikopterden de görüntülenerek 155 ülkede canlı yayımlanıyor.

Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar günün üçüncü yarışı olan 20,37 kilometre uzunluğundaki İçmeler etabına devam etti. Pilotlar bu etapta yoğun ormanlık alanda ve çok dar bir yolda teknik ve hızlarını denedi.

Yarış otomobillerini bir kilometre boyunca izlemenin mümkün olduğu etapta uzun ve hızlı bir bölümden sonra çok çeşitli virajlar da pilotları zorladı.

Yarışlar, öğleden sonra aynı etaplarda devam edecek.

Muhabir: Durmuş Genç, Sabri Kesen