Türkiye potada yükselişini Sırbistan'da sürdürmenin peşinde

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde ederek, son yıllarında bu organizasyonda aldığı başarılı sonuçlara yenisini eklemek istiyor.

C Grubu'nda İtalya, Macaristan ve Slovenya'yla mücadele edecek milli takım, şampiyonada bütün maçlarını Sırbistan'da oynayacak.

Özellikle 2010 yılından sonra büyük bir çıkışa geçen milli takım, son 4 şampiyonada ilk 5'e girmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, finale kadar geldi. Finalde Rusya'yla karşılaşan milliler, sahadan 59-42 yenik ayrılmasına rağmen, ilk gümüş madalyasını boynuna taktı.

Milli takım çıkışını 2013 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya kaybeden A Milli Takım, Sırbistan'ı farklı yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Türkiye, 2015 ve 2017'de ise madalya kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5 içinde tamamladı.

Son iki olimpiyatta yer aldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, son iki olimpiyatta da yer aldı.

2012 Londra Olimpiyatları'na katılım hakkı elde eden milliler, ilk kez bu başarıyı elde etti. Milliler, ilk kez katıldığı olimpiyatta, iyi bir performans göstererek çeyrek finale kadarı yükseldi ancak Rusya'ya elendi.

Milli takım 2016 Rio Olimpiyatları'nda çeyrek finale kadar gelmesine rağmen İspanya'ya son saniye basketiyle yenildi.

Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanmaya çalışacak.

Dünya şampiyonasında dördüncülük

A Milli Kadın Basketbol Takımı, son 7 yıldaki başarılarına dünya şampiyonasında aldığı dereceyi de ekledi.

Türkiye'de 2014'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızılar, yarı finale kadar geldi. Yarı finalde İspanya'ya yenilen milliler, üçüncülük maçını ise güçlü rakibi Avustralya karşısında kaybetti.

Milli takım, tarihinde ilk kez yer aldığı dünya şampiyonasını da dördüncülükle tamamladı.

Ay-yıldızlılar, 2018 Dünya Kupası'nda ise istediğini elde edemedi ve turnuvaya ikinci turda veda etti.

Avrupa şampiyonasına 8. katılım

Türk kadın basketbolu yakaladığı çıkışla, son 7 Avrupa şampiyonasında da temsil edildi.

İlk kez, 2005'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı organizasyonu 8. sırada tamamladı. 2007 ve 2009 şampiyonalarında 9. sırayı alan ay-yıldızlı ekip 2011'de 2'nci, 2013'te 3'üncü, 2015 ile 2017'de 5. oldu.

Türkiye, bu turnuvada 8. kez boy göstererek madalya kazanmaya çalışacak.

Milli takım 421 maça çıktı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 421 resmi maç oynadı.

Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan macerasında, 421 resmi maçtan 248'ini kazandı, 173 yenilgi aldı.

Kadro

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki ay-yıldızlıların şampiyona kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor).

Muhabir: Erkan Tiryaki



