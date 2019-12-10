Türkiye motosiklette dünya pistlerinde 3 sporcuyla yarışacak

ANKARA (AA) - Motosiklette 2020 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası, Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası ve Deniz Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda podyum için yarışacak.

Motosikletseverler 2020 sezonunda dünya şampiyonasında 3 ayrı heyecanı bir arada yaşayacak. Dünya Superbike Şampiyonası'nın 28 Eylül'de Fransa ayağındaki ilk yarışı birinci sırada tamamlayarak "superbike"de birinci olan ilk Türk sporcu unvanını alan Toprak Razgatlıoğlu, 2020 sezonunda yeni takımı PATA Yamaha ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Moto3 Dünya Şampiyonası’nda geçen yıl elde ettiği birincilikle 15 yaş 115 günle Grand Prix tarihinin birinciliğe ulaşan en genç pilot olmayı başaran Can Öncü ise Turkish Racing Team takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışacak. Can, Kenan Sofuoğlu'nun mücadele ettiği ve 5 sezon şampiyonluk kazandığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden ikinci Türk sporcu olarak kayıtlara geçecek.

Can'ın ikizi Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla Moto3 Dünya Şampiyonası'nda pistlerde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk motosiklet tarihinde ilk kez 3 sporcunun dünya şampiyonalarında üst kategorilerde yer alacağını söyledi.

Türk sporu açısından 2020'de gurur verici sezonun yaşanacağını anlatan Uçar, "Motosiklette ülke olarak organizasyon ve sportif yönden sürekli daha yukarıya çıkıyoruz. Daha önce yıllarca Kenan Sofuoğlu bizi temsil etti. Şimdi Toprak, Can ve Deniz farklı kategorilerde yarışacak. Bu koordinasyonu sağlayan Kenan Sofuoğlu ile bu yolu bize açan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim. Bu başarıların devamı gelecektir." diye konuştu.

Sofuoğlu: "Podyumun favori adayları olmalılar"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu da 2020 sezonuna yönelik 3 sporcu için güzel anlaşmalar yapıldığını vurguladı. Daha iyi takım ve kategorilerde mücadele etmenin sporcular için avantaj oluşturduğunu belirten Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Motosiklet organizasyonu, yarış ve takımlara yönelik şükür tecrübelerim var. Milli sporcularımızın daha iyi şartlarda yarışmaları için bakanlığımızın desteğiyle takımlarla güzel anlaşmalar yaptık. Üst kategorilerdeki bu yarışlar sporcularımızı daha görünür yapıyor. 2020 motosiklet sezonunda hafta sonları bizim için daha heyecanlı geçecek. Toprak ile ikizler Can ve Deniz yetenekli isimler. Bu yeteneklerini daha da geliştirerek podyumun favori adayları olmalılar."

Toprak: "Türk bayrağını dalgalandırarak teşekkür etmek istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu ise yeni sezon için heyecanlandığını ve bir an önce yarışmalara katılmak istediğini söyledi.

2020 için fabrika takımı PATA Yamaha ile anlaştığını ve testlere katıldığını anımsatan Toprak, "Motosiklette örnek aldığım ve bana her daim yol gösteren Kenan ağabey ve federasyon yöneticilerim var. Bu konuda şanslı biriyim. Bana sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirip podyumun favorisi olmak istiyorum. Benim için inanılmaz bir şekilde anlaşma yapıldı. Yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırarak teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Can Öncü de Kenan Sofuoğlu'nun uzun yıllar yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele edecek olmanın sorumluluğunu hissettiğini dile getirdi.

Milli sporcu, "Efsane ve Türk sporu için marka olmuş Kenan ağabeyin kategorisinde ikinci bir isim olarak yarışmak her sporcuya nasip olmaz. Önümde başarılı şekilde yol almam gereken bir spor kariyeri var. Ben de bir efsane olabilirim. Adımın Kenan ağabeyle anılmasını isterim." diye konuştu.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda iyi bir sezon geçirmek istediğini kaydeden Deniz Öncü ise "Sezonu iyi değerlendirip, iyi yarışlar çıkarmak istiyorum. Dünya şampiyonasının üst klasmanlarına tırmanmak istiyorum. Şu an önümde böyle bir fırsat var." ifadelerini kullandı.