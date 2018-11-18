Türkiye Motokros Şampiyonası sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın final yarışları, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışları, MX kategorisinde Atonos Petrov, MX1'de Batuhan Demiryol, MX2'de Mustafa Çetin, MX2 Junior'da Ata Kahvecioğlu, MX Veteran'da Koray Uysal, 85 cc'de Furkan Aykut ve 65 cc'de Yiğit Teker birinci tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve protokol üyeleri tarafından verildi.