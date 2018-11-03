Türkiye Motokros Şampiyonası başladı

ANTALYA (AA) - Beykonak Enduro Motorsporları Kulübü tarafından bin 515 metre uzunluğundaki 9 büyük rampadan oluşan Beykonak MX Parkuru'nda yarın gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından sporcular parkuru tanıma ve sıralama antrenmanları yaptı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen, zaman zaman kazaların yaşandığı antrenmanda, sporculara alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Beykonak Enduro Motorsporları Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda bölgesel olarak motokros yarışları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde resmi statüde yarışlar düzenlediklerine işaret eden Dönmez, "Yarışların Türkiye şampiyonası olarak yapılmasında, yarış parkurunun standartların üzerinde güzel olması ve bölge insanının motor sporlarına verdiği desteğin etkisi var. İki gün süreyle burada güzel yarışlar yapılacak. Yurt dışından ve Türkiye'nin değişik illerinden yarışçılar burada olacak. Federasyonumuza, belediyemize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda uluslararası yarışlar düzenleriz." diye konuştu.

İki etap halinde yapılacak yarışlarda ev sahibi Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak, Bursa ve Sakarya'dan 65 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteranlar olmak üzere 8 sınıfta koşulacak.