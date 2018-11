Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları sona erdi

ANTALYA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kumluca Belediyesi ve Beykonak Enduro Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 65 sporcunun katıldığı Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları tamamlandı.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'ndeki motokros pistinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, bin 515 metre uzunluğunda 9 büyük rampadan oluşan parkurda mücadele etti.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışlarda, zaman zaman sporcular kaza geçirdi. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sporcular, kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye gönderildi.

Yarışlar sonunda, 50 cc'de Efe Okur, 65 cc'de Salih Yiğit Teker, 85 cc'de Furkan Aykut, MX'de Mehmet Çelik, MX2 junior'da Emircan Şenkalaycı, MX2'de Mustafa Çetin, MX1'de Batuhan Demiryol ve veteranlarda Ceyhun Kalfalı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Beykonak Motorsporları Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, protokol üyeleri ve organizasyon komitesi tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

MX2 kategorisinde birinci olan Mustafa Çetin, ödül töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarını tamamladıklarını ve yarışlarda birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarışların çok güzel geçtiğini ifade eden Çetin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.





