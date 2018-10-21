Türkiye Motodrag Şampiyonası tamamlandı





KONYA (AA) - Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda sezon, Konya'da gerçekleştirilen son ayak yarışlarıya tamamlandı.



Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti'nde dün başlayan organizasyonda, yapılan final yarışları sonunda sezonun en iyileri belirlendi.

Sekiz ayrı kategoride yapılan yarışlarda, "Pro Street" birincisi Caner Kit, "Street 600 cc" birincisi Orhan Karabaş, "Street 2" birincisi Muhammet Kamil Kırbaş, "Street 750 cc" birincisi İbrahim Nişli oldu.

"Süper Street" kategorisinde de Caner Kit birinciliği elde ederken, "Standart 1"de Mehmet Bozan, "Standart 2"de Salih Efe, "PRO 300"de ise Ömer Faruk Yerli ilk sırayı aldı.



