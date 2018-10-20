KONYA (AA) - Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda sezonun son ayağı, serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonasının final ayağı, Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti'nde start aldı.
Türkiye genelinden 35 sporcunun katıldığı sezon finalinin ilk gününde, serbest ve sıralama antrenmanları gerçekleştirildi.
Katılımcılar, yarın çeşitli kategorilerde final yarışlarına katılacak.
Yarışlar, Pro300, Standart 1 (600-750 cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Street 600 cc, Street 750 cc, Street 2 (1000-1300 cc), Süper Street (1000-1300 cc) ve Pro Street (1000-1300 cc) kategorilerinde düzenlenecek.