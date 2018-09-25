Türkiye modern statlarıyla EURO 2024'ü istiyor

İSTANBUL (AA) - İsviçre'nin Nyon kentinde 27 Eylül Perşembe günü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibinin belli olacağı organizasyon öncesinde, Türkiye'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor.

Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda. UEFA'ya teslim edilen dosyada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edilecek Ankara'daki stadın da turnuva için hazır olacağı bildirildi. Antalya Stadı'nda ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı taahhüt edildi.

EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Gaziantep Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.

Türkiye 4. adaylığında çok daha iddialı

EURO 2024'e yeni ve modern statları ile devletin güçlü desteğini de arkasına alarak aday olan Türkiye, Almanya ile ev sahipliği için yarışıyor.



Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024 ev sahipliğini kazanacak ülke, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonda açıklanacak

Servet Yardımcı: Bu kez fazlasıyla hazırız

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ev sahipliği için bu kez fazlasıyla hazır olduğunun altını çizerek şöyle konuşmuştu:



"Bu kez biz fazlasıyla hazırız. Çünkü sözlerimizin ve yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. Bu mücadeleyi başka bir ülkenin üstlenmesi adına değişim istiyoruz. Rusya, Dünya Kupası'nı ilk kez ve en başarılı şekilde düzenledi. Türkiye de niye ilk kez ve en başarılı şekilde Avrupa Şampiyonasını düzenleyemesin?"



Türkiye'nin coğrafik konumuna da değinen UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı, Türk Hava Yolları'nın gün geçtikçe büyüdüğünü ve yaklaşık 200 farklı noktaya uçtuğunu belirterek, turnuvanın farklı noktalara da yayılması için bunun fırsat olduğunu ve Türkiye'nin her açıdan turnuvayı düzenlemeye hazır olduğunun altını çizmişti.



Servet Yardımcı, "Şimdi geleneksel bir Avrupa ülkesi yerine Türkiye'nin bu büyük organizasyonu düzenleme ayrıcalığını üstlenme zamanı olmalı." vurgusunu yapmıştı.

Türkiye'nin adaylık serüveni

Daha önceki 3 adaylığında başarılı olamayan Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonra ise adaylıktan çekilmişti.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012 ve EURO 2016'ya tek başına adaylık başvurusu yaptı.

EURO 2008'de final oylamasında kaybetti

Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu.



Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ve Rusya ise tek başlarına aday oldu.



Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi ve ilk tur oylamaya dahil edilmedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya- İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi ve Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı.

Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi.

EURO 2012'ye ilk kez tek başına aday oldu

Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu.

EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı.

Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.

EURO 2016'da 2 rakiple yarıştı

Türkiye, UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti.

24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu.



İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından İsveç-Norveç ortaklığı adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.

EURO 2020'ye aday oldu, sonra vazgeçti

Türkiye, UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) da aday oldu.

TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı, EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklanmıştı.

Muhabir: Hilmi Sever