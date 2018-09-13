Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na rekor katılım





İSTANBUL (AA) - Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na rekor seviyede katılım gerçekleşti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'ndaki şampiyonaya katılımın rekor seviyede olduğu belirtildi.

Şampiyonada 72 ilden bin 830'u erkek, bin 400'ü kız olmak üzere toplamda 3 bin 230 sporcunun yer aldığı ifade edildi. Daha önceki rekorun 2 bin 770 kişi olduğu kaydedildi.

Organizasyonun açılış töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in, şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Ülkemizin nitelikli insanlara ihtiyacı var. Her konuda kendinizi geliştirin. Sporla beraber eğitimini devam ettiren gençlik istiyorum. Tam teşekküllü olacaksınız. Eğitiminizi aksatmayacaksınız. Vatanına milletine faydalı bireyler olacaksınız. Şu anda yolun başındasınız. Hedefiniz ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek olmalı. Dünyanın tekvandoda en iyi ülkelerinden birisiyiz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 2 yıl gibi bir zaman kaldı. Orada sporcularımızın bayrağımızı nasıl göndere çektirdiklerini Allah'ın izniyle hep birlikte göreceğiz. Sonunda kazanan her zamanki gibi Türk sporu ve tekvandosu olacak."