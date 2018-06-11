ANKARA (AA) - Türkiye Kulüplerarası Yıldızlar ve Gençler Bowling Şampiyonası Ankara'da yapıldı.
Ankara Bilkent Rollhouse Bowling Salonunda 9-10 Haziran tarihlerinde organize edilen şampiyonada, 36 sporcu mücadele etti.
Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen tarafından verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
Minik erkekler:
1- Tuna Böncü
2- Cemal Batu Pınar
3- Arda Karaca
Minik kızlar:
1- Ada Ayaz
2- Derin Yaşıt
3- Peri Orhan
Yıldız erkekler:
1- Arda Ayaz
2- Poyraz Hasırcı
3- Demir Aydemir
Yıldız kızlar:
1- Ayşe Elif Eser
2- Elif Erdem
3- Sıla Oğur
Genç erkekler:
1- Mustafa Agah Işık
2- Mustafa Kara
3- Tolgahan Güleç
Genç kızlar:
1- Göksu Genç
2- Beyza Türkdönmez
3- Gözde Samur