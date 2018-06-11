Türkiye Kulüplerarası Yıldızlar ve Gençler Bowling Şampiyonası

- Ankara Bilkent Rollhouse Bowling Salonunda organize edilen şampiyonaya 36 sporcu katıldı

Türkiye Kulüplerarası Yıldızlar ve Gençler Bowling Şampiyonası
banner230


ANKARA (AA) - Türkiye Kulüplerarası Yıldızlar ve Gençler Bowling Şampiyonası Ankara'da yapıldı.

Ankara Bilkent Rollhouse Bowling Salonunda 9-10 Haziran tarihlerinde organize edilen şampiyonada, 36 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen tarafından verildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Minik erkekler:

1- Tuna Böncü

2- Cemal Batu Pınar

3- Arda Karaca

Minik kızlar:

1- Ada Ayaz

2- Derin Yaşıt

3- Peri Orhan

Yıldız erkekler:

1- Arda Ayaz

2- Poyraz Hasırcı

3- Demir Aydemir

Yıldız kızlar:

1- Ayşe Elif Eser

2- Elif Erdem

3- Sıla Oğur

Genç erkekler:

1- Mustafa Agah Işık

2- Mustafa Kara

3- Tolgahan Güleç

Genç kızlar:

1- Göksu Genç

2- Beyza Türkdönmez

3- Gözde Samur

YORUM EKLE
Gönder