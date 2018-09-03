"Türkiye hokeyde şaha kalkmış vaziyette"

KONYA (AA) - ANIL KURU - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ülke olarak bu branşta son yıllarda büyük bir aşama kaydettiklerini söyledi.

Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hokeyin olimpiyatlarda kesintisiz 110 senedir yer alan bir spor dalı olduğunu hatırlattı.

Türkiye'ye en büyük katkıyı sağlayacak olimpiyatlarda hokey branşında başarılı olunabilmesi için altyapı yatırımlarının şart olduğunu vurgulayan Karakan, "Sekiz yaşındaki çocuklardan başlamak üzere bunun temelini atıyoruz. 15 yaş altı milli takımımız şu anda Avrupa'nın en iyileri arasında. 18 yaş da iyi gidiyor. 21 yaş altında da açık alan hokeyinde Avrupa'nın en iyi 9 ülkesi arasındayız. Altyapıya yapılan yatırım boşa gitmez." diye konuştu.





- "65 ilde hokey oynanıyor"





Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hokeyin dünyadaki önemini dikkate alarak, Türkiye'de ciddi yatırımlar yaptığını belirten Karakan, şöyle devam etti:

"Yatırımdaki kasıt tesisleşme ve eğitimdir. Türkiye'de 65 ilde hokeyin il temsilcisi var. 65 ilde hokey oynanıyor. Özellikle ilköğretim ve ortaöğretimde, okul sporlarında, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonaları düzenleniyor. Bu sene sadece miniklerde 400 okul hokey şampiyonasına katıldı. Gerçekten hokey ülkemizde çığ gibi büyüyor ve yaygınlaşıyor. Hokeyin büyümesiyle nitelikli, kalifiye ve elit düzeyde sporcu seçme şansınız daha fazla oluyor. Bu durum da Avrupa'da ve dünyada başarıyı getiriyor. Bir branşta iyi olabilmeniz için çalışma altyapınızın da iyi olması lazım. Şu anda Türkiye'de tesisleşme anlamında ciddi bir atılım var. 4 ilde nizami olimpik hokey sahası bulunuyor. 2 tane inşaatı devam eden olimpik hokey sahası var. "





- Türkiye 7 yıl önce en diplerdeydi





Karakan, yaklaşık 7 yıl önce Türk hokeyinin Avrupa ve dünya sıralamasında en diplerde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB federasyonuna bağlı 80 civarında, dünya federasyonuna bağlı 180 civarında ülke var. Türkiye 180. sırada yer alıyordu. Şu anda A milli düzeyinde dünyada 34. sırada. Dünyada 34. sırada olmak övünülecek bir şey gibi görünmese de bu kadar kısa süre içinde her sene basamakları çifter çifter atlayıp o yere gelmek kolay iş değil. Türkiye yüzlerce yıldır hokey oynanan ülkelerle mücadele ediyor."





- "Ülkemizi en tepelere taşıyacağız"





Ülke olarak hokeyde büyük bir hamle gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karakan, şunları kaydetti:

"Türkiye hokeyde şaha kalkmış vaziyettedir. Avrupa ve dünya hokey federasyonu başkanları ve yetkilileri 'Siz çıldırdınız mı, bu aşamayı nasıl yaptınız' diyorlar. 'Bu kadar hızlı nasıl mesafe aldınız' diye soruyorlar. Onlar da şaşkınlık içindeler. Türkiye'ye ve Türk milletine birincilik yakışır. Bu kadar kısa sürede alınan mesafeyle gurur duymamız gerekir. İnşallah ülkemizi en tepelere taşıyacağız. "



