Türkiye Hokey Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu 6. Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen mali genel kurulda, ismi bildiren 262 delegeden 137'sinin katılımıyla çoğunluk sağlandı.

Gündemin okunup onaylanmasının ardından, faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi.



"Florbol" branşının oluşturulması ve Türkiye Hokey Federasyonu bünyesinde faaliyet göstermesi için yönetim kuruluna yetki verildi.



Genel kurulun kapanış konuşmasını gerçekleştiren federasyon başkanı Sadık Karakan, "Tüm delegelerimize mali genel kurulumuza geldikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız güveni asla boşa çıkarmayacağız. Türk hokeyini uluslararası alanda zirveye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte aynı çatının altında başaramayacağımız hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.



