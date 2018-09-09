Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi.Türkiye Halter Federasyonunca, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona son gün yapılan müsabakalarla tamamlandı.Organizasyonda sporculara toplamdaki derecelerine...

Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi
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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonunca, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona son gün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Organizasyonda sporculara toplamdaki derecelerine göre madalyaları verildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:


- Kadınlar


64 kilo

1 - Nuray Levent (Ankara)

2 - Burcu Alıcı (Gaziantep)

3 - Safiye Şıvgın (İstanbul)


71 kilo

1 - Berfin Altun (Kocaeli)

2 - Tuğba Arslanhan (İstanbul)

3 - Cemanur Hatun Kösek (Ankara)


76 kilo

1 - Dilara Uçan (İstanbul)

2 - Zeynep Ergül (Ankara)

3 - Hatice Serttaş (Antalya)


+87 kilo

1 - Tuğçe Boynueğri (Ankara)

2 - Ceren Akarsu (Kocaeli)

3 - Nuran Yalçın (Ankara)


- Erkekler


67 kilo

1 - İsa Güngör (Ankara)

2 - Halit Can Başkaya (Denizli)

3 - Turan Güngör (Ankara)


73 kilo

1 - Ramazan İlhan (Ankara)

2 - Batuhan Sancak (Ankara)

3 - Hacı İbrahim Tanır (Ankara)


81 kilo

1 - Mehmet Yalçın (Ankara)

2 - Batuhan Yüksel (Ankara)

3 - Bahadır Nezih Ceylan (Hatay)


89 kilo

1 - Eşref Yakut (Ankara)

2 - Ertan Mert (Ankara)

3 - İsmet Samed Çoşkun (Ankara)


96 kilo

1 - Tolga Bakıcı (Hatay)

2 - Atalay Güzel (Hatay)

3 - Onur Demirci (Rize)


102 kilo

1 - Yunus Emre Yıldız (Ankara)

2 - Tayyip İnce (Rize)

3 - Ramazan Yaman (Afyonkarahisar)


109 kilo

1 - Cebrail Acar (Ankara)

2 - Ali Ambar (Mersin)

3 - Muhittin Aslan (Bartın)


+109 kilo

1 - Yıldıray Kaplan (Ankara)

2 - Recep Arslan (Amasya)

3 - Oğuzhan Zümbül (Ankara)


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