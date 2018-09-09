NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Halter Federasyonunca, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona son gün yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Organizasyonda sporculara toplamdaki derecelerine göre madalyaları verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
- Kadınlar
64 kilo
1 - Nuray Levent (Ankara)
2 - Burcu Alıcı (Gaziantep)
3 - Safiye Şıvgın (İstanbul)
71 kilo
1 - Berfin Altun (Kocaeli)
2 - Tuğba Arslanhan (İstanbul)
3 - Cemanur Hatun Kösek (Ankara)
76 kilo
1 - Dilara Uçan (İstanbul)
2 - Zeynep Ergül (Ankara)
3 - Hatice Serttaş (Antalya)
+87 kilo
1 - Tuğçe Boynueğri (Ankara)
2 - Ceren Akarsu (Kocaeli)
3 - Nuran Yalçın (Ankara)
- Erkekler
67 kilo
1 - İsa Güngör (Ankara)
2 - Halit Can Başkaya (Denizli)
3 - Turan Güngör (Ankara)
73 kilo
1 - Ramazan İlhan (Ankara)
2 - Batuhan Sancak (Ankara)
3 - Hacı İbrahim Tanır (Ankara)
81 kilo
1 - Mehmet Yalçın (Ankara)
2 - Batuhan Yüksel (Ankara)
3 - Bahadır Nezih Ceylan (Hatay)
89 kilo
1 - Eşref Yakut (Ankara)
2 - Ertan Mert (Ankara)
3 - İsmet Samed Çoşkun (Ankara)
96 kilo
1 - Tolga Bakıcı (Hatay)
2 - Atalay Güzel (Hatay)
3 - Onur Demirci (Rize)
102 kilo
1 - Yunus Emre Yıldız (Ankara)
2 - Tayyip İnce (Rize)
3 - Ramazan Yaman (Afyonkarahisar)
109 kilo
1 - Cebrail Acar (Ankara)
2 - Ali Ambar (Mersin)
3 - Muhittin Aslan (Bartın)
+109 kilo
1 - Yıldıray Kaplan (Ankara)
2 - Recep Arslan (Amasya)
3 - Oğuzhan Zümbül (Ankara)