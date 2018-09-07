



NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Halter Federasyonunca, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisinde, kortej yürüyüşü yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, organizasyonun Niğde'de yapılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Türk insanının gücünü ifade edebilecek en gözde sporlardan birinin halter, diğerinin de ata sporu güreş olduğunu vurgulayan Aylanç, şunları kaydetti:

"Tarihe baktığımızda bir milletin kaderini değiştiren Seyyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda kaldırdığı top mermisini de halter sporuyla özdeşleştirebiliriz. Yine yakın tarihe baktığımızda asrın haltercisi olan Naim Süleymanoğlu'nu dünya çapında gösterdiği başarılar ile Türkiye de sıçrama göstermiştir. Onun açtığı yoldan onu takip eden sporcularımız, uluslararası camiada çok büyük başarılar kazandırmışlar, bizi gururlandırmışlardır."

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taner Taşpınar da Niğde'de ilk kez Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildiğini belirtti.

Niğde'de çok büyük manevi değerler olduğunu, en son 15 Temmuz şehidi kahraman Ömer Halisdemir'i ziyaret ederek dua ettiklerini söyledi.

Taşpınar, sporcu ve yönetici olarak kendilerinin de gurur duydukları şeyler olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Mesela genç çocukları kötü alışkanlıklardan koruma maksadıyla spor yaptırıyoruz, önlerini açmaya çalışıyoruz, devlet birçok imkan veriyor. Bu bir kısmı. Diğer bakış açısı da gençlerimiz yurt dışına gidip madalya alıyorlar, bayrağımızı dalgalandırıyorlar. İstiklal Marşı'mızı okutuyorlar. Bu gurur tarif edilmez. Onun için bu sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen başta antrenörler hakemler ve idarecilerimiz olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Bu ülke kolay kurulmadı. Bir ülkeyi kurarsınız ama yaşatmak da çok önemlidir. Biz tarihi derinliklerinde olan binlerce yıla dayanan bir neslin torunlarıyız. Onun için bilim adamlarımız, idarecilerimiz, herkes çok çalışmalı. Üniversiteler projeler üretmeli. Peki biz ne yapmalıyız. Biz de sporcuyuz. Biz de ay yıldızlı bayrağımızı nasıl dalgalandıracaksak onun gereğini yapmalıyız, gece gündüz çalışmalıyız.

Konuşmalarında ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kadın ve erkeklerde toplamda dereceye giren sporcular şöyle:







- Kadınlar





45 kilo

1 - Melisa Güneş (Kayseri) (124)

2 - Aişe Vural (Kırıkkale) (121)

3 - Bahar Korubey (Edirne) (120)





49 kilo

1 - Ayşe Doğan (İstanbul) (152)

2 - Pelinsu Bayav (Rize) (140)

3 - Gamzenur Sarıkaya (Gaziantep) (130)





55 kilo

1 - Ayşegül Çoban Başol (İstanbul) (175)

2 - Şaziye Erdoğan (Ankara) (173)

3 - Duygu Alıcı (Gaziantep) (157)





59 kilo

1 - Ayşegül Çakın (Ankara) (186)

2 - Canan Ergül (Kırıkkale) (152)

3 - Damla Aydın (İstanbul) (146)





- Erkekler





55 kilo

1 - Mustafa Işık (Isparta) (180)

2 - Melihcan Günay (Ordu) (175)

3 - Hasan Kartal (Kilis) (172)





61 kilo

1 - Fettah Aydın (Antalya) (230)

2 - Emekcan Altıntaş (Niğde) (228)

3 - Süleyman Altuğ (Mersin) (227)



