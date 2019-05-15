SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Türkiye Curling Şampiyonası başladı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, Türkiye Okullar Arası Curling Şampiyonası'nın ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılının kentte çok canlı bir şekilde kutlandığını belirten Ayhan, Sivas'ın önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

"Vatan bir bütündür bölünemez, manda ve himaye asla kabul edilemez" kararlarının Sivas Kongresi'nde alındığını anımsatan Ayhan, "Sivas'ta 100 yıl önceki aşk ve şevkin 100 yıl sonra devamını sağlamak adına, her alanda spor, kültür ve sanatta 7'den 70'e gençlerimizde o ışığın hiç sönmemesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

Ayhan, Sivas'ın 136 takım ve 680 sporcuyla beraber ilk defa curling müsabakasına ev sahipliği yaptığını dile getirerek, kentin bu kapsamda yeni spor branşlarıyla tanıştığını ifade etti.

Ayhan, konuşmasının ardından şampiyonanın başlangıcını yaptı.

Türkiye'de ilk kez okullararası yapılacak Türkiye Curling Şampiyonası, yıldız kız-erkek, genç kız-erkek kategorilerinde 136 takımın ve 680 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyonanın finali yarın gerçekleştirilecek.





