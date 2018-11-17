Türkiye C Ligi'ne düştü

ANKARA (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu son sırada tamamlayarak alt lige düştü.

Son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 mağlup olan Türkiye, 4 maç sonunda topladığı 3 puanla B Ligi 2. Grubu son sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından, İsveç ile Rusya arasında 20 Kasım Salı günü oynanacak son karşılaşma öncesinde Türkiye'nin C Ligi'ne düşmesi kesinleşti.

Grupta ilk maçında ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilirken, konuk olduğu İsveç'i 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini ise 2-0 kaybetmişti.

Rusya, 7 puanla grupta liderliğini sürdürürken, İsveç ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

B Ligi'ndeki gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise C Ligi'ne düşecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu



