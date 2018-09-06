Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası başladı

NİĞDE (AA) - Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası Niğde'de başladı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, kadınlar 45 kilo B grubu kategorisindeki mücadeleyle start aldı.



Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Yaşar Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için 400 civarında sporcunun kayıt yaptırdığını söyledi.

Antrenör ve idarecilerle birlikte kentte yaklaşık 650 kişiyi misafir ettiklerini belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Halter, başarılı olduğumuz bir spor. Organizasyonun Niğde'de yapılmasından son derece memnunuz. Misafirlerimizin de memnun olduğunu düşünüyoruz. Müsabakalarda derece alan sporcularımızın ileride Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında bayrağımızı göndere çektireceğinden eminiz. Müsabakalarımız 3 gün devam edecek. Yarın açılış seremonisi düzenleyeceğiz."