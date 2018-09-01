Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Ligi





ANKARA (AA) - Türkiye Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde 4-7'inci hafta maçları Ankara'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda, A Grubu'nda 12 puanlı İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 55 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Grupta Çaykur Rizespor 42 galibiyet, 18 yenilgi ve 10 puanla ikinci, Akhisar Belediyespor da 31 galibiyet, 29 yenilgi ve 7 puanla 3. sırada yer aldı.

B Grubu'nda ise 12 puanlı Kayseri Şekerspor, 49 galibiyet ve 11 yenilgiyle ilk sırayı elde etti. 10 puanlı ASKİ Spor, 48 galibiyet, 12 yenilgiyle ikinci, 6 puanlı Kasımpaşa da 32 galibiyet ve 28 mağlubiyetle 3. sırada yer buldu.