Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Dünya Kupası hedefine çok yaklaştık

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kadın milli takımının Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu, erkek milli takımının elemelerdeki performansını da değerlendirdi.

Milli takımın elemelerde Slovenya ve Karadağ'ı yendiğini hatırlatan Türkoğlu, "Sporu seven, sporu destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendileri, dün akşam beni arayıp takımı tebrik etti, bunu takıma ilettim. Hepsi mutlu oldu." diye konuştu.

Erkek milli takımın Dünya Kupası'na gitmesini hedeflediklerini kaydeden Türkoğlu, "Dünya Kupası hedefine çok yaklaştığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda bu tarz performans sergileyip 2019'da Dünya Kupası'nda oluruz. Ülke olarak her zaman bu tip organizasyonlarda olmamız gerektiğine inanan kişiyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Erkek milli basketbol takımımız güzel bir atmosfer yakaladı." diyen Türkoğlu, "Eksiklerimiz vardı. Özellikle Ersan katılmamıştı. O da katılımıyla takıma değer kattı. Cedi ve Furkan da geçen seneden beri öz güvenleri yükselen arkadaşlar. Son iki maçta bunu net şekilde gördük. Şans alan herkes layıkıyla görevini yaptı. Ege Arar son iki maçta ilk beş çıktı ve iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ercan Doğan