Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off'lar başlıyor

- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımın belirleneceği play-off'un çeyrek final serilerinde yarın iki maç oynanacak

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off'lar başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off maçları yarın başlıyor.

TBL'de normal sezonu lider tamamlayan Bursaspor, Basketbol Süper Ligi'ne doğrudan yükseldi. Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak ikinci takım, play-off finalinin ardından belli olacak.

Ligde yarın başlayacak çeyrek final serisinde iki galibiyet alan takım, yarı finale yükselecek. Maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Karesispor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)

18.00 Petkim Spor-Sigortam.Net İTÜ Basket (İzmir ENKA)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 OGM Ormanspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Düzce Belediyespor- Konyaspor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)

13 Mayıs Pazartesi:

16.00 Sigortam.Net İTÜ Basket-Petkim Spor (Gazanfer Bilge)

18.00 Akhisar Belediyespor-Karesispor (Akhisar Belediye)

14 Mayıs Salı:

15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi)

17.00 Konyaspor-Düzce Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

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