Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off'lar başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) play-off maçları yarın başlıyor.
TBL'de normal sezonu lider tamamlayan Bursaspor, Basketbol Süper Ligi'ne doğrudan yükseldi. Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak ikinci takım, play-off finalinin ardından belli olacak.
Ligde yarın başlayacak çeyrek final serisinde iki galibiyet alan takım, yarı finale yükselecek. Maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Karesispor-Akhisar Belediyespor (Kurtdereli)
18.00 Petkim Spor-Sigortam.Net İTÜ Basket (İzmir ENKA)
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 OGM Ormanspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Düzce Belediyespor- Konyaspor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)
13 Mayıs Pazartesi:
16.00 Sigortam.Net İTÜ Basket-Petkim Spor (Gazanfer Bilge)
18.00 Akhisar Belediyespor-Karesispor (Akhisar Belediye)
14 Mayıs Salı:
15.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi)
17.00 Konyaspor-Düzce Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)