Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde görünüm





ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk yarısı sona erdi.

Ligin 17 haftalık ilk bölümünü 16 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Türk Telekom, 33 puanla devre arasına lider girdi.

Afyon Belediyespor devreyi 31 puanla ikinci sırada kapatırken, 29 puanı bulunan takımlardan Bursaspor Durmazlar üçüncü, Antalyaspor dördüncü sırada yer aldı.

İlk yarının ardından ligde son iki sırayı ise Ankara DSİ ve Yalova Group Belediyespor oluşturdu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftasında alınan sonuçlar ve ilk yarının puan durumu şöyle:





- Sonuçlar





Ankara DSİ-Afyon Belediyespor: 94-100



OGM Ormanspor-Sigortam.net Bakırköy Basket: 74-85



İstanbulspor Beylikdüzü-Türk Telekom: 65-74



Petkimspor-Selçuklu Belediyespor: 92-81



Yalova Group Belediyespor-Karesispor: 101-68



Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar: 74-85

Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 72-70

Antalyaspor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 98-90



Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Bahçeşehir Koleji: 71-77





- Puan durumu





TAKIMO G M A Y P 1TÜRK TELEKOM1716114201218332AFYON BELEDİYESPOR1714314271307313BURSASPOR DURMAZLAR1712514101287294ANTALYASPOR1712513601302295SELÇUKLU BELEDİYESPOR1711613451317286KARESİSPOR1710713511345277BAHÇEŞEHİR KOLEJİ1710713451348278BANDIRMA KIRMIZI1710713391361279SİGORTAM.NET BAKIRKÖY BASKET1798132813212610AKHİSAR BELEDİYESPOR1789127012892511DÜZCE BELEDİYESPOR1789129413212512OGM ORMANSPOR17710122912492413İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ17611132613782314HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER17512126713232215PETKİMSPOR17413124513252116SAMSUN BŞB. ANAKENT17413128913842117ANKARA DSİ17413122213332118YALOVA GROUP BELEDİYESPOR173141361142020