Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final

-Afyon Belediyespor: 82 - Selçuklu Belediyespor: 87

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off yarı final ilk maçında Selçuklu Belediyespor, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 87-82 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hücumda etkili başlayan Selçuklu Belediyespor, rakibinin boş döndüğü hücumlarını sayıya çevirerek ilk çeyreği 22-18 önde kapattı.

İkinci çeyrekte farkı kapatan Afyon Belediyespor, eşitliği sağladı. İki takım soyunma odasına 42-42'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Üçüncü çeyreği ise konuk ekip Selçuklu Belediyespor, 63-61 önde geçti.

Maçın son periyodunda çekişmeli bir mücadele oldu. Hücumları daha iyi değerlendiren Selçuklu Belediyespor, maçı 87-82 kazandı.

Selçuklu Belediyespor'da Daniels 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Pilepic de 18 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Ev sahibinde ise Cevher Özer'in 15 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.


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