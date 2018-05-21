Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final

KONYA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off yarı final dördüncü maçında Afyon Belediyespor, deplasmanda Selçuklu Belediyespor'u 85-74 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve finale yükseldi.
Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Afyon Belediyespor, ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Afyon Belediyespor, soyunma odasına 42-35 üstün gitti.
Selçuklu Belediyespor, ikinci yarıya daha iyi başlasa da üçüncü çeyreği Afyon ekibi, 11 sayı farkla 62-51 önde bitirdi.
Afyon Belediyespor, son periyotta özellikle Cevher Özer ve Altan Erol'un etkili oyunuyla skorda üstünlüğünü korudu ve maçtan 85-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Afyon Belediyespor, finale yükseldi.