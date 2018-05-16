Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off yarı final serisinin ikinci maçında Afyon Belediyespor, Selçuklu Belediyespor'u 85-74 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.

Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hücumda etkili başlayan Selçuklu Belediyespor, ilk çeyreği 21-17 önde kapattı.

İkinci çeyrekte farkı kapatan Afyon Belediyespor, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Önce farkı kapatan Afyon Belediyespor, soyunma odasına 9 sayı farkla 46-37 önde gitti.

İkinci yarıya çok iyi savunma yaparak başlayan Afyon Belediyespor, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi. Afyon ekibi üçüncü çeyreği de 13 sayı farkla 67-54 önde geçerken, maçtan da 85-74 galip ayrıldı.

Serinin üçüncü maçı 19 Mayıs Cumartesi günü Selçuklu Belediyespor'un sahasında oynanacak.