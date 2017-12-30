Türkiye Basketbol 1. Ligi





AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 16. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor deplasmanda Afyon Belediyespor'u 69-65 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hücumda etkili başlayan OGM Ormanspor, ev sahibi Afyon Belediyespor karşısında ilk çeyreği 21-16 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğü sürdüren Ankara temsilcisi, ilk yarıyı 33-31 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte ise üstünlüğünü koruyan OGM Ormanspor 49-47’lik skorla periyotu önde geçti.

Maçın son periyotunda da iyi mücadelesini sürdüren konuk ekip OGM Ormanspor, mücadeleden 69-65 galip ayrıldı.

OGM Ormanspor da Caner Ercan 20, Antonio Graves 16, Hasan Rızviç 14 sayı ile skora katkı yaptı.

Afyon Belediyespor'da ise Marco Knight 18, Jamelle Hagins 17 ve Hadi Özdemir 13 sayıyla oynadı.

