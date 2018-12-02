Türkiye Basketbol 1. Ligi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Basketbol Liginin (TBL) 8. hafta karşılaşmasında, Bandırma Kırmızı, Selçuklu Basketbol'u 78-70 mağlup etti.

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-17 önde geçen Bandırma Kırmızı, ilk yarıyı da 37-27 önde geçti.

İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı olan Bandırma ekibi, son periyoda 56-63 önde girdiği maçtan, 78-70 galip ayrıldı.

Bandırma Kırmızı'da Joseph 22, Eray Akyüz, Haruncan Doğan ve Sadık Emir Kabaca 10'ar sayı ile oynadı. Selçuklu Basketbol'da ise Godfrey 22, Hamit Sezaver 10 sayıyla mücadele etti.