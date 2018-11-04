BALIKESİR (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) 4. hafta karşılaşmasında, OGM Ormanspor, deplasmanda Bandırma Kırmızı'yı 82-77 yendi.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonunda oynan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-24 , ilk yarıyı da 42-38 Bandırma Kırmızı önde geçti.
İkinci yarıda ev sahibi ekip karşısında üstünlük kuran ve son periyoda 4 sayı farkla 61-57 önde giren OGM Ormanspor, karşılaşmadan da 82-77 galip ayrıldı.
Bandırma Kırmızı'da Eray Akyüz 21, Alpren Şengün 15, Sedat Ali Karagülle 11 sayı ile oynarken, OGM Ormanspor'da Caner Ercan 26, Hasan Rizvic 25, Şahin Ekmen 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.