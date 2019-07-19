Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı yarı finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.

İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-15, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve namağlup yarı finale çıktı.

Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Slovenya ile karşılaşacak.