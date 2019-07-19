Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı yarı finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.
Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Slovenya ile karşılaşacak.
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İSTANBUL (AA) - İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.
Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Slovenya ile karşılaşacak.