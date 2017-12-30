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Türkiye 1. Basketbol Ligi

- Türk Telekom: 92 - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 81

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:14
Türkiye 1. Basketbol Ligi
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ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 92-81 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan Ankara derbisine atak başlayan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, ilk çeyreği 28-20, devreyi ise 43-39 önde kapattı.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren Türk Telekom, üçüncü çeyreği 68-64 önde geçti ve karşılaşmayı da 92-81 kazandı.

Bu sonuçla 15'inci galibiyetini alan Türk Telekom 31 puanla liderliğini sürdürürken, 11'inci mağlubiyetini alan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ise 21 puanda kaldı.

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