Turkish Airlines Open 2018 şampiyonu Rose 1 numaraya çıktı

ANKARA (AA) - İngiliz sporcu Justin Rose, Avrupa Turu Rolex Serisi kapsamında Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2018 Golf Turnuvası'nın finalinde Çinli Li Haotong'u yenerek, üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 38 yaşındaki Rose, bu başarısıyla ortalama puanını 10,2899'a yükseltti ve dünya klasmanı liderliğini ABD'li Brooks Koepka'dan aldı.
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer