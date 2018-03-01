Turkcell Sesi Görenler, İstanbul Cup'a katılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Görme Engelli Milli Futbol Takımı "Turkcell Sesi Görenler", Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasına İstanbul'da katılacak. Millilerimiz dışında İspanya, Rusya ve İtalya'nın yer alacağı İstanbul Cup'ın finali 6 Mart'ta oynanacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ev sahipliğinde, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, 8-18 Haziran'da İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde son ciddi hazırlık turnuvasına İstanbul'da çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde oynanacak turnuvaya millilerimiz dışında İspanya, İtalya ve son Avrupa şampiyonu Rusya katılacak.

Finalinin 6 Mart'ta oynanacağı İstanbul Cup hazırlık turnuvası aynı zamanda Dünya Şampiyonası sıralamasına da puan katkısı sağlayacak.