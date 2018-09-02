"Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun" sona erdi

SAMSUN (AA) - Samsun'da ilki gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvası ödül töreni ile sona erdi.

Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun, dünya standartlarında dizayn edilen 18 çukurlu Samsun Golf Sahası'nda gerçekleştirildi. Turnuvada, ulusal ve uluslararası 80 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kramer, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen de katıldı.

Turnuvada erkekler A kategorisinde Hüseyin Demirağ, kadınlarda Elvina Kaya birinci oldu. Bodrum Golf Kulübü ise takım halinde birinciliği elde etti. TURKSPORU özel ödülü ise en sportif golf oyuncusu olarak Ahmet Çağıl'a (25 bin 428 adım) verildi.

Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye için turizmin çok değerli olduğunu söyledi.

Golf sporunun turizm değeri olduğuna işaret eden Terzioğlu, "Turizm için golfün çok büyük önemi var. Onun için Samsun'da bu kadar güzel bir sahanın kazandırılması mutluluk verici. 18 çukurlu sahanın ilk turnuvasını gerçekleştirdik. Turnuva sayesinde bu güzel sahayı dünyaya kazandırdık. Bu tarz sahalar dünyada tüm iyi sporcuların aradığı sahalar. Önümüzdeki yıllarda burada uluslararası turnuvalarda bir arada olma fırsatı bulacağız." dedi.

Ödül törenine, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve sporcular katıldı.