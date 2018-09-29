Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı





İSTANBUL (AA) - Yelkende Turkcell Platinum Bosphorus Cup mücadelesi Dolmabahçe'den verilen startla başladı.

Bu yıl 17.'si düzenlenen yarışa, 10 ülkeden 80 yelkenli ve 800 yelkenci katıldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu yelkenli yarışında tekneler, Anadolu Hisarı'ndan dönerek Çırağan Sarayı önündeki bitiş noktasına gelecek.

İki gün sürecek organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yarışın bu açıdan çok önemli bir misyona sahip olduğunu dile getirdi.

İstanbul Boğazı'nın yelken için en güzel doğal parkur olduğunu belirten Bütün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı'nın önemli bir özelliği de 2 kıtadan seyredilebiliyor olması. Yarışmacılar açısından çok güzel bir ambiyansa sahip. Hem yarışanlar hem de izleyenler açısından çok büyük bir keyif. Uluslararası taşımacılığa açık olduğu için İstanbul Boğazı 1 günlüğüne özel izinle kapatıldı. İlgi oldukça yüksek. Beklentimizi tamamen karşıladığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Turkcell olarak Türk sporuna en büyük desteği veren marka olduklarını ifade eden Bütün, şunları kaydetti:

"Yaptığımız hesaplara göre yarışın ülkemize en az 30 milyon avroluk bir tanıtım katkısı oluyor. 2017 yılında Türkiye Yelken Federasyonuna sponsorluğumuz başladı. Federasyonumuzun ana sponsoruyuz. Yelken çok keyifli bir spor. Tutku ve prestiji bir araya getiriyor, onun sembolü. Bu tür tanıtımlar yelken sporunun gelişiminde ilgi ve alakayı arttırıyor. Bizim gibi markalar, farklı organizasyonlara ev sahipliği yapma imkanı buluyor. Bu sayede ilgi gün geçtikçe artıyor."

Bosphorus Cup, yarın Caddebostan etabıyla son bulacak. Yarışı birinci olarak bitiren takım, Döner Trofe Kupası'nın sahibi olacak.