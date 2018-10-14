Turkcell Gelibolu Maratonu koşuldu





ÇANAKKALE (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğunda, "Barış için koşuyoruz." sloganıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Gelibolu Maratonu'nda 42 kilometrelik parkuru, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda da Rus Svetlana Sepeliova ilk sırada bitirdi.

Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere dört kategoride binlerce kişi mücadele etti.



Organizasyona, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen de katıldı.

Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri kabul edilen Gelibolu Yarımadası'ndaki koşuda 42 kilometrelik parkuru, erkeklerde Getaye Gelaw, kadınlarda da Svetlana Sepeliova ilk sırada tamamladı. Yarı maraton kategorisinde ise erkeklerde Etiyopya'dah Fetene Alemu, kadınlarda ise Fatma Demir şampiyon oldu.

10 kilometrelik koşuda ise birinciliği erkeklerde Ramazan Özdemir, kadınlarda da Burcu Subatan elde etti.

Maraton sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından verildi.



Maraton kapsamında iki yıl önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na 10 bin fidan daha eklenerek, ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartıldı. Ayrıca, maratona BiP uygulaması üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan, oluşturulan Barış Ormanı'na eklenecek.





- Çintimar: "21 ülkeden yarışan sporcular var"





Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinliğin barış temasıyla koşulan çok önemli ve büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Bu organizasyonda 21 ülkeden sporcu bulunduğunu belirten Çintimar, "Sporcularımızın tamamının buradaki amacı, maddi bir şey kazanmak değil. Tamamının tek bir amacı var. Barış temalı, topraklarımız üzerinde koşulan en büyük organizasyonlardan birinde yarışabilmek. Bu anlamda organizasyona ev sahipliği yapan, destek olan Turkcell ekibine özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da Gelibolu Maratonu'nun barış için koşulan özel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Müthiş bir tarihi doku içinde gerçekleşiyor. Bir taraftan da teknolojik bir koşu. Koşucular Fizy uygulamalarımızdan müzik listelerimizi dinliyorlar. Bir taraftan da BİP ile takip edebiliyorlar. Bas konuşla konuşabiliyorlar. Her anlamıyla anılarda yer edecek bir koşu. Maraton sevenlerin muhakkak hayatlarında bir kez koşması gereken bir güzergah. Uluslararası anlamda ilgi çekmeye devam ediyor. Öyle zannediyorum, ülke turizminin gelişmesi açısından önemli maraton ve sporlardan bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.



