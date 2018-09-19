Turkcell Gelibolu Maratonu, 14 Ekim'de koşulacak





İSTANBUL (AA) - Turkcell Gelibolu Maratonu, 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

"Barış için koşuyoruz" sloganıyla bu sene dördüncüsü düzenlenecek dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olan yarışın kayıtları "gelibolumaratonu.com" adresinden devam ediyor.

Maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşu ve halk koşusu olmak üzere 4 kategoride yapılacak organizasyon, "2018 Truva Yılı"nı da taçlandıracak.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik maraton, Morto Koyu'ndan başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar, Alçıtepe köyünden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki bitiş noktasına gelecek.

Yarı Maraton ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlayacak. Sporcular, maraton yarışının parkurunda bir tur atıp mücadeleyi tamamlayacak.

10 kilometrelik koşu da saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak.

Büyük katılımın beklendiği 5 kilometrelik halk koşusu ise saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak.

Turkcell Gelibolu Maratonu'nda toplam ödül 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre koşularının yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3’e giren kız ve erkek sporcular, ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek Maraton Fuarı ise 11 Ekim Perşembe günü açılacak.

Öte yandan, Güzelyalı bölgesinde 2 yıl önce çıkan yangında hasar gören çamlık bölgeye 10 bin fidan dikilerek oluşturulan "Turkcell Barış Ormanı"na bu seneki yarışlar sırasında 10 bin ağaç daha dikileceği bildirildi.



