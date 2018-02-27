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Türk ve İranlı güreşçilerden Mehmetçik'e destek

Ağrı'da dostluk müsabakası yapan Türk ve İranlı güreşçiler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermek için "Kalbimizle, duamızla Mehmetçik'in yanındayız" pankartı açtı.

27 Şubat 2018 Salı 19:43
Türk ve İranlı güreşçilerden Mehmetçik'e destek
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AĞRI (AA) - Ağrı'da, dostluk müsabakasında mindere çıkan Türk ve İranlı güreşçiler, açtıkları pankart ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen İran-Türkiye arası ikili güreş dostluk müsabakasına katılmak üzere kente gelen 27 İranlı güreşçi, Türk güreşçiler ile Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda mindere çıktı.

İranlı güreşçiler, müsabaka öncesi Ağrılı güreşçilerle Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Kalbimizle, duamızla Mehmetçik'in yanındayız" pankartını açtı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, burada yaptığı açıklamada, organizasyonun Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Budak, "Komşumuz İran'dan 27 kişilik sporcu kafilesi Ağrı'ya gelip bizimle ikili dostluk maçı yapmak istediler. Sayın valimize durumu arz ettiğimizde 'bu müsabakayı yapalım' dedi. Ağrı ile İran'ın sınır illeri arasında ticari, spor ve kültürel anlamda işbirliği protokolümüz de var. Bu turnuvada bize destek verip müsabakayı düzenlettirdiği için Elban'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları, Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, Budak ve İranlı antrenörlerce verildi.

Muhabir: Sıtkı Yıldız

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Spor
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