Türk Telekom'un rakibi LDLC Asvel





ANKARA (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC Asvel takımını ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşma, LDLC Asvel'in 84-63 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Türk Telekom, grubunda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4. sırada yer alırken, LDLC Asvel ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle averajla ikinci sırada bulunuyor.

C Grubu'da 8. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Takım G M A Y

1. Valencia Basket

525855262. LDLC ASVEL 52549502 3. Zenit St Petersburg43588563 4. Türk Telekom 34532572 5. Partizan NIS 25530555 6. Dolomiti Energia 25496562



