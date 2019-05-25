Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

İSTANBUL (AA) - İletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, stat isim sponsoru olduğu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için özel bir video hazırladı.
Türk Telekom'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan, "Türk Telekom ile 9 senede, 5 lig şampiyonluğu, 13 kupa sığdırdığımız stadyuma hoşgeldin oğlum!" sözleriyle başlayan videoda, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda attığı unutulmaz goller ve bu statta kazanılan şampiyonlukların sevinç görüntüleri, "Kupalara layıksın sen" marşı eşliğinde yer alıyor.