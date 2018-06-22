Türk Telekom'da transfer





ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Lig takımlarından Türk Telekom, ABD'li skorer oyun kurucu Sylven Landesberg'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önemli liglerinden İspanya'nın Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Sylven Landesberg gelecek sezon Türk Telekom'da mücadele edecek.

İspanya Ligi’nde geçen sezon 19,7 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li Landesberg, Gary Neal'in (20,6) ardından en çok sayı kaydeden isim olmuştu.

Profesyonel kariyerine Maccabi Haifa ile başlayan oyuncu, 2012-2017 yılları arasında Maccabi Tel Aviv forması giydi. ABD'li basketbolcu Maccabi Tel Aviv ile 2014 yılında Euroleague Şampiyonluğu da yaşadı.

Türk Telekom Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, transfere ilişkin olarak, "Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en iyi noktada olmayı hedefliyoruz." dedi.

Transfer edilecek oyuncular konusunda ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Teknik kadro, takviye konusunda gerekli çalışmalara başladı. Landesberg, gerek karakteriyle, gerekse başarılarıyla Türk Telekom'a Süper Lig ve Avrupa Kupası'nda katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Kendisine Türk Telekom forması altında başarılı sezonlar geçirmesini diliyorum."



